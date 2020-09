Hamiltont meghívták a NASCAR következő idényének szezonnyitójára

Lewis Hamilton tegnap tweetelt arról, hogy nagy csodálattal figyeli a csapatot, melyet Denny Hamlin és Michael Jordan alapítottak, hogy a NASCAR Cup Seriesben ülést adjanak Bubba Wallacenak, aki az egyik legsikeresebb színesbőrű pilóta a sorozat történetében.

Jövőre akár élőben is megcsodálhatja őket a Daytona 500-on, melyet sokan a bajnokság legikonikusabb versenyének tartanak, legalábbis Wallace a tweetre reagálva jelezte, szívesen megmutatná neki élőben is, hogy működik új csapata.

Persze a koronavírus-járvány miatt sok kérdést vet fel a dolog, például, hogy egyáltalán le lehet-e menni majd a garázsba a hatszoros világbajnoknak a következő szezon nyitányán, mindenesetre ez lenne azt első találkozója a motorsport két leghangosabb sokszínűségért kiálló fekete pilótájának.

Hamilton nemrég egy, a pólóján lévő felirat miatt indult FIA-vizsgálat után jelentette ki, hogy „nem fog leállni” a faji igazságért való küzdelemmel, míg arról is beszélt korábban, hogy a Forma-1-től való visszavonulása után szívesen rajthoz is állna a Daytona 500-on, és korábban vett is részt nézőként versenyen, a sorozatban legendának számító, négyszeres bajnok Jeff Gordon utolsó futamán, 2015-ben Miamiban.

