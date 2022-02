Hamilton visszatért a Mercedes főhadiszállására

Lewis Hamilton a 2021-es szezonzáró, számára balsikerűen alakuló Abu Dhabi Nagydíj után hosszas rádiócsendet hirdetett, nem nyilatkozott lapoknak és a közösségi médiában is eltűnt követői szeme elől. A "némasági fogadalmát" múlt hétvégén szegte meg, amikor a Grand Canyonból posztolt egy képet "Visszatértem" felirattal.

Azóta újabb sztorijában már Londonból jelentkezett be, amint éppen könnyed reggeli futását végzi hétfőn Londonban és bár hivatalos bejelentés nem történt, a csapat szóvivője megszellőztette, hogy a hét elején a Mercedes brackley-i gyárába is látogatást tett.

Még több F1 hír: A Ferrari megegyezett a Mercedes korábbi szponzorával

Ezt a pletykát a Mercedes is megerősítette a RacingNews365.com-nak, így gyakorlatilag biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a hétszeres világbajnok beszáll a rodeóba, hogy megszerezze rekordot jelentő nyolcadik világbajnoki címét is.

Most már csak azt várjuk izgatottan, mikor nyilatkozik hivatalosan az Abu Dhabiban történtekről, illetve arról, ami azóta lejátszódott benne, ahogy az is érdekes lehet, mit gondol az új fejlesztésű Mercedesről. Az ezüst nyilakat február 18-án mutatják be a nagyközönségnek, nem sokkal az első előszezoni, barcelonai teszt előtt.

Horner jótékonykodott, miközben mesterien betrollkodta a Mercedest