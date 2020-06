„Hamilton tanuljon egy kicsit a kultúránkról, mielőtt minket kritizál”

A hu.motorsport.com is beszámolt arról, hogy Lewis Hamilton továbbra is aktívan nyilvánul meg közéleti kérdésekben, most pedig a PETA egyik kezdeményezésére hívta fel a figyelmet, amelyben spanyol matador-iskolák bezárását követelik.

„Ez tényleg gusztustalan, Spanyolország!” Ezzel a mondattal kezdődött el Hamilton posztja, amelyre igen ingerülten reagált Fran Rivera, az ország egyik leghíresebb matadora:

„Ő egy olyan ember, akinek fogalma sincsen arról, hogy mit beszél” – mondta az Antena 3 rádióban, számolt be a Marca. „Az első dolog, amit csinálnia kéne, hogy tanul egy kicsit, túl az arroganciáján, a büszkeségén, és az ignoráns viselkedésén.”

„Szerintem ez a kinyilatkozás egy támadás volt egész Spanyolország ellen, és azt bizonyította, hogy nem tiszteli a spanyolokat, és a tradícióinkat.”

„Az életéből egy percet sem fordított arra, hogy elmenjen egy bikaviadal iskolába, és megnézze, mi is folyik ott valójában.”

Voltak azonban a sport világából is, akik egyet értettek Hamiltonnal, többek között a MotoGP spanyol pilótája, Aleix Espargaro is a támogatásáról biztosította a brit pilótát.

Hamilton sosem volt a spanyol szurkolók kedvence, miután a McLarennél igen megromlott a kapcsolata Fernando Alonsoval, 2008-ban spanyol szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal is zaklatták Hamilton Barcelonában.

