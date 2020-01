Hamilton szakadó esőben is edz (videó)

Nem is oly rég Lewis Hamilton azt írta a közösségi médián keresztül, hogy egyfajta „gép” lesz a 2020-as idény alatt, erősen utalva arra, hogy minden eddiginél jobb akar lenni. Noha már 35 éves, még mindig nagyon magas szinten versenyez, és minden idők egyik legjobbjának tartják.

Hamilton nagyon fontosnak tartja, hogy folyamatosan fejlődjön, és mindent beleadjon a felkészülései során. Annak ellenére, hogy sok kritikát kap az életvitele miatt, valójában rengeteget tesz azért, hogy fitt és egészséges legyen.

Ennek a vegánság is a része, de mellette minden lehetőséget megragad arra, hogy még magasabb szintekre kerüljön, mind testileg és szellemileg. Legutóbb például azt hangsúlyozta, ahhoz, hogy a legjobb legyen, sok dolognak kell összeállnia.

„Az elmét, a testet és a lelket is össze kell hangolni egymással.” - írta Hamilton a közösségi médiában, arra buzdítva az embereket, hogy törekedjenek a fejlődésre, és tegyék ugyanezt a környezetükben lévőkkel is. „Ha meg tudom csinálni, akkor tudom, hogy te is képes vagy rá. Együtt képesek vagyunk megtenni.”

