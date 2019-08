Hamilton már megkezdte a nyári lazulást

A Forma-1 ötszörös világbajnok brit rekordere is változik, amit maga ismert el. Lewis Hamilton korábban a nyári szüneteket rendre végig bulizta, és nem sokat pihent. Ugyan ez nem ment a teljesítménye rovására, már úgy érzi, hogy másra van szüksége, és sokkal inkább pihenni szeretne. Ez persze nem jelenti azt, hogy „remeteként” fog élni, de nyilván visszavesz a tempóból.

Hamilton számára még mindig a család a legfontosabb, így a testvérével is sok időt szeret eltölteni, akivel különleges a kapcsolata. Lewis nagyon hálás azért, hogy a testvére mindig mellette állt és áll továbbra is. Most épp vele van egy vakáción egy szigeten, távol a hangos sajtótól, a sok rajongótól és így tovább.