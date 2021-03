Hamilton már az F1 utáni karrierjére készül? – videó

Hamilton mindig is aktív életet élt a Forma–1-en kívül, amíg lehetett, ide-oda utazgatott a világban, és több helyszínen is feltűnt. Egyik kedvelt úti célja például az Egyesült Államok, ahol több műsorban is szerepelt már.

Szereti a rivaldafényt, de olykor szeret el is tűnni a világ elől és csak önmagára fókuszálni. Egyik nagy szenvedélye a divat mellett pedig a zene. A Mercedes pilótája nemrég a Twitteren tett közzé egy videót, melyen az látható, ahogyan gitárt ragad és egy nótát játszik a nagyközönség kedvéért.

Talán még nem érhet a világ nagy gitárművészeinek nyomába, de a laikus fül számára is minden bizonnyal hallható, hogy a brit világbajnok egyáltalán nem kezeli rosszul a hangszert.

Hogy idővel az F1-es kormányt gitárra cseréli-e, az még kérdéses, de a hétvégén már a bahreini szezonnyitón kell megmutatnia, hogy mit tud a versenyautója volánja mögött.

Russell ismét arról beszélt, hogy miket lesett el a Mercedestől az egyetlen ottani futama alkalmával

1990: Ayrton Senna teszteli a McLaren MP4/5B-t