Hamilton: "Lehet, hogy néha én is tévedek, ha csapás ér"

A hétvége elsősorban Lewis Hamiltonról szólt ismét, de nem Michael Schumacher futamgyőzelmi rekordjának beállítása miatt, hiszen csak a harmadik helyen végzett az Orosz Nagydíjon egy 10 másodperces büntetés miatt, amit azért kapott, mert nem a kijelölt helyen végezte el az ilyenkor szokásos rajtgyakorlatot.

A versenyző a pályán "nevetségesnek" nevezte az ítéletet, arra is rákérdezett, hogy "hol van ez a szabálykönyvben." Később a Mercedesnél elismerték a hibát, vállalva, hogy ők jelezték a címvédőnek, hogy továbbmehet a megszokott zónán.

Hamiltont azonban kirohanása miatt rengeteg kritika érte a futamot követően, sokan Daniel Ricciardo reakciójával vetették össze az övét, aki az öt másodperces büntetését annyival intézte el, hogy "akkor megyek gyorsabban."

Hamilton most egy Twitter-posztban reagált arra, ahogy vasárnap viselkedett, bár konkrétan nem említi meg az esetet: „Lehet, hogy néha tévedek, amikor csapás ér. Lehet, hogy nem mindig úgy reagálok, ahogy szeretnétek, amikor nagy a feszültség, de én is csak egy ember vagyok, aki szenvedéllyel csinálja a dolgát.”

„Minden nap tanulok és fejlődök, most is levonom a tanulságokat és küzdök, hogy a következő alkalommal jobb legyek. Köszönöm azoknak, akik továbbra is támogatnak és velem harcolnak."

