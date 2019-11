Hamilton különleges amerikai sapkája

A Mercedes rekordere már Mexikóban bebiztosíthatta volna a 6. világbajnoki címét a Forma-1-ben, de ez végül nem történt meg, mivel Valtteri Bottas elegendő pontot gyűjtött ahhoz, hogy életben tartsa a bajnoki reményeit, de ez könnyen lehet, hogy csak eddig a pontig szólt, hiszen jön Austin, aholLewis Hamilton még könnyebben felérhet a csúcsra.

Hamilton talán nem is bánja, hogy Mexikóban nem sikerült a nagy címvédés, mivel Amerika nagyon fontos számára, ahol több háza is van, és gyakran tartózkodik az államokban. Ez az a hely, ahol sokkal kevesebben ismerik fel őt, így nagyobb szabadságot is kap a hétköznapokon. Egyelőre azonban nem élhet ott a Forma-1 miatt, de később a zenei karrierje kapcsán talán ez is változni fog.

Lewis az Amerikai Nagydíj előtt mutatta be az idei évre tervezett utolsó egyedi baseball sapkáját, amit a texasi hétvége alatt fog hordani. Egy terepmintás sapka, mely igen jól mutat.