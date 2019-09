Hamilton kiverte egy rajongó kezéből a telefont, így kért bocsánatot

Az idei évben vált gyakorlattá, hogy a Forma-1-es versenyzők elektromos, vagy sima rollerekkel közlekednek a nagydíjak helyszínén, azonban az ilyenekkel elég könnyű balesetet szenvedni, ha az ember nem figyel. Lewis Hamilton, a Mercedes ötszörös világbajnoka is ezt választotta Szingapúrban, ám, ahogy a mellékelt videón látszik, nem úszta meg anélkül, hogy ne kapja el valaki katját - egy okostelefon bánta.

A brit pilóta azonban nem hagyta ezt annyiban, megkereste az embert utólag, akié a telefon volt, és személyesen kért tőle elnézést, de nem csak szóban: az ominózus telefon hátlapjára is ráírta: "Annyira sajnálom, ami történt. Rohantam, mert be kellett szállni az autóba. A legjobbakat!", és aláírásával is díszítette azt.

