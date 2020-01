Hamilton Justin Bieber egyik leghíresebb számára szórakozik (videó)

Nem mindig volt ennyire felhőtlen a kapcsolat az apa és a fia között, de ez már a múlt. Lewis és Anthony Hamilton az utóbbi időben sok időt töltöttek együtt, és legutóbb is közösen keltek útra. A mesés helyszínen ott van a világbajnoki személyi edzője is, aki kivétel nélkül az összes versenyhétvégén fontos támogatást jelent Lewis Hamilton számára.

A család egy része forró körülmények között tölti fel az akkumulátorokat a 2020-as szezon előtt, és természetesen ez jó hangulattal is párosul. Az alábbi videóban együtt ül a csapat az autóban, és Justin Bieber egyik legnagyobb slágerét, a „What Do You Mean” című számot hallgatják, aminek a videoklipjét már több mint 2 milliárdan nézték meg.

Hamilton és Bieber régóta haverok, és több közös rendezvényen is voltak már. A brit világbajnok és a világhíres énekes, aki nemrég házasodott meg, a 2016-os Monacói Nagydíjon is találkoztak a Forma-1-ben. Justin a 2014-es monacói eseményen is díszvendégként jelent meg, abban az évben, amikor Hamilton megszerezte az első címét a gyári Mercedesszel.

