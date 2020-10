Hamilton Imolában is nagy feltűnést akart kelteni a paddockban - sikerült

Lewis Hamilton amellett, hogy a Forma-1-ben ontja a sikereket, a sorozaton kívül is sokmindennel foglalkozik, hamarosan megjelenik első lemeze például, de a Tommy Hilfigerrel közösen van saját kollekciója is.

A brit versenyzőt tehát mindenképpen érdekli a divat világa és maga is híres arról, hogy - amikor éppen nem valamilyen politikai mozgalmat hírdet pólóján - eléggé furcsa/menő (mindenki döntse el maga) ruhákban jár.

Ezek nem mindenkinek tetszenek persze és sokan hangosan véleményt is nyílvánítanak ebben, volt is egy kisebb balhé emiatt korábban, amikor egy Hamiltont kifigurázó posztot Kimi Raikkönen hivatalos Instagram-oldala is megosztott.

A címvédő mindenesetre ma is kitett magáért, ahogy az alábbi galériánkban is látszik: full pink szerelését nagy valószínűséggel sok - nem feltétlenül jóindulatú - mémen fogjuk viszontlátni.

