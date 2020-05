Hamilton folytatja a felkészülést, odakint fut: videó

Lewis Hamilton élete legfontosabb idénye előtt áll, mivel, ha nyer, azzal beállítja Michael Schumacher megdönthetetlennek hitt F1-es rekordját. Elképesztő számok állnak a két versenyező neve mellett, de összességében még mindig a német legenda van előrébb.

Hamilton azt mondja, nem a rekordokért versenyez, és még mindig élvezi a Forma-1-et, így valószínűleg maradni fog. Legutóbb is tagadta, hogy a Ferrarihoz készülne, ami azt jelentheti, hogy minden bizonnyal hosszabbítani fog a Mercedesszel.

A koronavírussal azonban Lewis tervei is módosultak, kezdve az F1-es versenyeivel, vagy a különböző programjaival, érintvén a divatipart, hiszen továbbra is a Tommy Hilfiger arca, ahol már tervezőként is dolgozik.

Az F1-es sztár azonban még mindig elsősorban sportoló, és atléta, így folytatja a felkészülést a rajtra, ami lehetséges, hogy az Osztrák Nagydíjon lesz, rögtön két futammal. A második verseny villanyfényes lehet.

Lewis legutóbb kint futott a szabad, friss levegőn, amiről az Instagram oldalán keresztül osztott meg egy videót, melyet ezen a linken keresztül érhettek el. A Mercedes versenyzője jól érzi magát, és az edzés egy olyan dolog, ami minden szinten formában tarthatja.

