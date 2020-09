Hamilton felkerült a Time magazin A világ 100 legbefolyásosabb emberének listájára

A Mercedes pilótája, aki idén hetedik vb-címét nyerheti, egy exkluzív klubhoz csatlakozott ezzel, amely politikusokat, zenészeket, aktivistákat és más sportolókat is tartalmaz, ez pedig a pályán nyújtott teljesítményének és a rasszizmus elleni küzdelmének az eredménye.

Hamilton a Forma-1 versenyein a Black Lives Matter-mozgalom mellett állt ki, a listára való jelöléséhez pedig a NASCAR-versenyző Bubba Wallace írt ajánlást, aki Hamilton hatásáról a következőket mondta a Timenak:

„Én vagyok az egyetlen fekete a NASCAR legfelső szintjén, szóval Lewis példája az egyetlen F1-pilótaként különösen fontos számomra. Megmutatja, hogy itt vagyunk mi is. Szinte minden hétvégén uralja a pályát és ez motivál engem is ugyanerre.”

„Az aktivizmusa is megmozdította a világot. Lewis felhívta a nemzetközi közvélemény figyelmét a BLM-re a közösségi médiában és a Forma-1 eseményein való kiállásával. A mentális felkészültsége, az aurája, az, hogy minden lehetőséggel azon van, hogy a platformját a rasszizmus elkergetésére használja, példát statuál az autóversenyzőknek és más sportolóknak is. Mindenki számára inspiráló.”

Még több F1 hír: Új helyszín érkezhet az F1 2021-es versenynaptárába

A Time vezérigazgatója és főszerkesztője, Edward Felsenthal elmondta, az idei lista, amely a koronavírus-járvány és a rasszizmusellenes tüntetések közepette készült, sokban különbözik majd az eddigiektől:

„A Time 100 mindig is a világnak, és annak formálóinak a tükre volt. Bár egyes emberek az idei listán is hagyományos hatalommal rendelkeznek – cégvezetők, államfők, nagyobb szórakoztatóipari személyiségek –, olyanok is kerültek rá, akik kevésbé ismert, különleges emberek, akik az alkalmat kihasználva életeket mentettek, mozgalmakat építettek, lelkesítettek… A munkájuk mindannyiunkat arra ösztönöznek, hogy saját befolyásunkkal egy egészségesebb, ellenállóbb, fenntarthatóbb és igazságosabb világért küzdjünk.”

Az idei a második alkalom, hogy Hamilton felkerült a magazin százas listájára, az idei tagok között az eddiginél sokkal több orvos és nővér szerepel, illetve rekordszámú, 54 nő. A teljes listát itt lehet megtekinteni.

Nem véletlenül bizakodik a McLaren

Ajánlott videó: