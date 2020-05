Hamilton és Gasly közös squad-ban a Warzone-ban

A Mercedes hatszoros világbajnok versenyzője is szereti a játékokat. A Call of Duty: Infinite Warfare címre keresztelt csúcsjátékban például mellékszerepet is kapott. Az utóbbi időben Lewis Hamiltonnak is sokkal több az ideje a játékra.

Még több F1 hír: Hamilton reméli, megváltoztatja az embereket a krízis

Számos F1-es versenyző ragadott szimulátort, és már Lewis gépét is láthattuk, ami a Gran Turismo játék köré épül, aminek nem mellesleg az arca is. Emellett más játékokkal is játszik. A COD az egyik kedvence, így nem csoda, hogy a Warzone online világában ugyancsak jelen van.

Pierre Gasly, aki hosszú hetek óta Dubaiban tartózkodik, sokat játszik konzolon, és ma este például Hamilton is csatlakozott hozzá a virtuális harctéren, mellette Fabio Quartararóval. Pierre és Fabio is kitett egy posztot az instagramos pillanatfelvételei közé, bizonyítván, hogy Lewis is velük van.

Ajánlott videó: