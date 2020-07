Hamilton egy másik F1-est kritizált, amiért szerinte „nem fontos kiállni a rasszizmus ellen”

Ahogy a két ausztriai versenyen, úgy a Magyar Nagydíjon is összegyűltek a versenyzők, hogy kimutassák, ők is részt akarnak venni a rasszizmus megállításában. Azonban ezen a hétvégén erre már a bokszutcában került sor.

Nem minden versenyző ért oda időben a ceremóniára, többen is elkéstek. És ahogy korábban is, Lewis Hamilton és néhány társa le is térdelt, hogy ezzel a gesztussal kifejezzék támogatásukat a rasszizmus elleni harcban.

Amikor Hamiltont a verseny után arról kérdezték, hogy elvesztette-e a Forma-1 kampánya a lendületét, a brit pilóta kritikával illette a Haas-pilóta Romain Grosjeant.

„Grosjean úgy gondolja, hogy nem fontos ezt csinálni. Ő is azok közé tartozik, akik szerint egyszer elég volt, és többször már nem is kell csinálnunk. Próbáltam beszélni vele arról, hogy mi a probléma, és hogy a probléma nem tűnt el, ezért kell továbbra is harcolnunk az egyenlőségért.”

„Szerintem a legutóbbi versenyzői megbeszélésen meg sem említette a témát, ahogy Sebastian sem. Aztán Sebastiannal üzenetet váltottunk, és kifejezte, ahogy én is, hogy mennyire fontos, hogy továbbra is csináljuk.”

Hamilton ezenkívül azt is elmondta, hogy beszélni akar a Forma-1-gyel a ceremóniáról.

„Szerintem a továbbiakat szem előtt tartva beszélnünk kell a Forma-1-gyel a ceremóniát illetően. Jobb munkát kell végezniük.”

A hatszoros világbajnok közvetlenül a Magyar Nagydíj leintése után azt nyilatkozta, az első versenyre még nem állt teljesen készen.