Hamilton Beckhammel és további sztárokkal támogatta az egészségügyi dolgozókat

A koronavírus-járvány miatt jelenleg nem rendeznek versenyeket és sporteseményeket sem, így Lewis Hamilton is jelenleg otthon van ahelyett, hogy a versenypályákon körözne. Tegnap este pedig egy élő adásban vett részt a hatszoros világbajnok, amelyben rajta kívül olyan hírességek is jelen lesznek, mint David és Victoria Beckham.

Az adás célja az egészségügyi dolgozók iránti támogatás kimutatása volt, akik a koronavírus elleni harc frontvonalában állnak. Az adásban még ott volt Elton John, Alicia Keys és a Rolling Stones is, az adás címe pedig Global Citizen’s One World: Together At Home Special szombat este.

Az eseményt a világ számos országában közvetítették, a cél pedig az egészségügyi dolgozók és a WHO támogatása volt. Magyarországon a Comedy Central adja le az adás ismétlését ma este 23 órától.

A koronavírus következtében már több mint 160 ezer ember hunyt el világszerte, Magyarországon pedig eddig 1916 dokumentált esetet jegyeztek fel, és 189-en hunytak el a vírus miatt.

A kormányok társadalmi távolságtartást és lezárási intézkedéseket rendeltek el, és az élő adás arra is hívta fel a figyelmet, hogy be kell tartani ezeket a korlátozásokat annak érdekében, hogy minimalizáljuk a koronavírus terjedését.

