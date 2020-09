Hamilton az egész világnak üzent

Miután az Egyesült Államokban George Floyd rendőri intézkedés során életét vesztette, a rasszizmus kérdése ismét aktuális lett. A faji megkülönböztetés ellen létrejövő ’Black Lives Matter’ mozgalom mellett sokan kiálltak, köztük hírességek is.

Lewis Hamilton többször elmondta, a téma személyesen is érinti őt, és egyfajta kötelességtudatot érez amiatt, hogy kiálljon a rasszizmust elszenvedők mellett.

A hatszoros világbajnok 2020-ban többször is arra szólította fel az F1 vezetőit, időnként résztvevőit, hogy álljanak ki nyíltan az ügy mellett. A brit rendszeresen részt vesz a versenyek előtti ceremóniákon, mellyel a sportág a rasszizmus elítélését közvetíti.

Hamilton a Toszkán Nagydíjon egy lépéssel tovább ment, ugyanis 'Arrest the cops who killed Breonna Taylor' - Tartóztassák le a rendőröket, akik megölték Breonna Taylort feliratú pólóban vett részt a futam előtti eseményen, és a pódiumceremónián is.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Sebastian Vettel, Ferrari, George Russell, Williams Racing, and the other drivers kneel and stand in support of the End Racism campaign prior to the start

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images