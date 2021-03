Hamilton a FIFA 21-ben kampányol a rasszizmus ellen

A 36 éves hétszeres világbajnok a labdarúgás ikonikus videojáték-sorozatában a No Room For Racism (nincs helye a rasszizmusnak) kampány támogatójaként jelenik meg, ezzel segítve az ügy nyilvánosságát.

A Hamilton által viselt No Room For Racism pólót a játékosok az Ultimate Team játékmódban használhatják. Hamilton mellett több híresség, köztük Anthony Joshua és Dua Lipa is részt vett a kezdeményezésben.

Thierry Henry-val és Winnie Harlow-val kiegészülve a hírességek egy virtuális csapatot alkotnak, mint a rasszizmus elleni küzdelem élharcosai.

Hosszabbított a Pirelli

