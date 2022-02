Hamarosan a játékboltok polcára kerül a Mercedes

Március 1-jén kerül a játékboltok polcaira az Egyesült Királyságban a Mercedes tavalyi, konstruktőri világbajnoki címet szállító járgányának pontos mása, amit a rajongók LEGO-ból építhetnek meg.

Előzetes hírek alapján a mini Mercedes ára 34,99 cent lesz, a digitalspy.com beszámolója szerint pedig a szetthez egy teljes szett Pirelli gumi is jár majd, továbbá Lewis Hamilton 44-es, továbbá Valtteri Bottas 77-es rajtszáma is cserélhető lesz a modellen.

Ha mindez nem lenne elég, a csomag tartalmaz egy szerelő és egy versenyző figurát is, továbbá a fedélzeti kamerákkal is variálhatnak a játékkedvelők. A Mercedes egyébként Twitter-oldalán jelentette be a megállapodást, a játékautó így fog kinézni és állítólag Hamilton már maga is leadta előzetes rendelését:

A csomag 564 darabból áll majd, magassága négy centiméter, szélessége hét centiméter, hosszúsága pedig 19 centiméter lesz. Az F1-es autómodell mellett a rajongók megépíthetik a Mercedes AMG Project One hiperautó LEGO változatát is, amely Forma-1-es technológiával készül, és 2022-ben kerülhet a gyártószalagokra.

A Mercedes valódi, 2022-re tervezett autóját február 18-án mutatja be az első hivatalos, silverstone-i tesztek előtt. Bár gyakorlatilag készpénznek vehető, hogy az ezüst nyilak a Hamilton-Russell pilótapárossal vágnak neki az új idénynek, a hétszeres világbajnok továbbra sem nyilatkozott száguldó cirkuszos jövőjéről.

