Grosjean jópofa sisakja: VERDÁK

Az Amerikai Nagydíj minden versenyzőt felpörget. Az amerikai életérzés felülmúlhatatlan, és láthatjuk, hogy sok pilóta döntött úgy, hogy erre az eseményre változtat a festésén. Az eddigi talán legautentikusabb terv Daniel Ricciardo nevéhez köthető, aki egy NFL-sisakban versenyez, legalábbis kívülről úgy néz ki.

Romain Grosjean is készült, akinek a fejfedőjén a VERDÁK című animációs film főszereplője kapott helyet. A francia pilóta is szeretett volna egy olyan motívumot, ami egyértelműen Amerikára utal, és amit a helyi nézők is nagyon jól ismernek.