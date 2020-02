Grosjean is bemutatta a 2020-as F1-es sisakját

Romain Grosjean az idei évre is megtarthatta az ülését a Forma-1-ben, amikre nem sokan számítottak a francia régóta tartó rosszabb formája miatt. A Haas F1 Team azonban kitart mellette, noha a pilótapiacon Nico Hülkenberg is elérhető volt.

Még a paddockban is voltak páran, akik furcsán néztek az amerikai csapat döntésére, különösen azok után, hogy Hülkenberggel is tárgyalhattak. A német ezután kikerült a kategóriából, és lehetséges, hogy már soha nem térhet vissza.

Grosjean azonban még mindig ott van, és 2021-re is lehet esélye. Most azonban még maradjunk 2020-nál, és a pilóta látványosabb, feltűnőbb új sisakfestésénél, amit a téli tesztek előtt mutatott be a rajongóknak.

Helmet of Romain Grosjean, Haas F1 Team Fotó készítője: Haas F1 Team Helmet of Romain Grosjean, Haas F1 Team Fotó készítője: Haas F1 Team Helmet of Romain Grosjean, Haas F1 Team Fotó készítője: Haas F1 Team

