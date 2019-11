Gasly úgy üvöltött a dobogója miatt, mint Senna: videó

Ayrton Senna 1991-ben egy nagyon érzelmes győzelmet szerzett Brazíliában, amikor sikerült hazai közönség előtt nyernie. Brazília kedvencének rendkívül fontosak voltak a honfitársak, és az, hogy előttük is győzelemre vezesse a McLaren-Hondát. Ez a bizonyos futam azonban nem volt egyszerű számára, mivel a váltójával egyre több gondja akadt, de nyert, igaz, még az autóból is alig tudott kiszállni a technikai kihívás miatt, annyira kimerült.

A 60. körben elvesztette a negyedik fokozatot, pár perccel később a harmadikat és az ötödiket is. Ekkor úgy döntött, hogy csak hatodikban versenyez, ami azt is jelentette, hogy a lassú és közepesen gyors kanyarokban rugdalnia kellett a gázt, és az utolsó pár körben pedig nem egyszer fél kézzel tartotta a váltókart, miután néha kidobálta az egyetlen használható fokozatot is.

Pierre Gasly vasárnap Interlagosban a csodával határos módon megszerezte a dobogó második fokát. A Toro Rosso francia versenyzője életében először állhatott fel a pódiumra, egy olyan szezonban, ami során volt nagyon lent is a Red Bullnál. Végül azonban megcsinálta, és talán még soha ezelőtt nem üvöltött annyira, mint akkor.

A 3 perces videó eléréséhez kattintsatok erre a linkre. A hangerőt viszont kicsit vegyétek lejjebb...