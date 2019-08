Gasly nemcsak csapatot, de sisakot is váltott

Pierre Gasly szerencsésnek mondhatja magát, hogy volt hova visszamennie, mert máskülönben a Forma-1-ből is kikerülhetett volna. Sőt, ez még meg is történhet, ha Alexander Albon is visszakerül az év végén, mert Daniil Kvjat maradása szinte biztos. Ebben az esetben valószínűleg Gasly lenne az utolsó a listán, de ehhez a „bikáknak” egy külsős pilótát kellene szerződtetniük, például Nico Hülkenberget, akinek nem zárták ki az érkezését.

Slider Lista Helmet of Pierre Gasly, Toro Rosso 1 / 4 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Helmet of Pierre Gasly, Toro Rosso 2 / 4 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Helmet of Pierre Gasly, Toro Rosso 3 / 4 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Helmet of Pierre Gasly, Toro Rosso 4 / 4 Fotót készítette: Red Bull Content Pool