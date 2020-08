Gasly élete formájában versenyez: vissza kellene térnie a Red Bullhoz?

Az AlphaTauri francia versenyzője folyamatosan bizonyítja a sebességét, és azt, hogy mennyire tehetséges, független attól, hogy tavaly igen hamar lecserélte a Red Bull a teljesítménye miatt. Úgy tűnik, Alexander Albon sem megoldás.

HA NEM INDUL EL A VIDEÓ, KATT ERRE A LINKRE

Max Verstappen még mindig nagyon más dimenzióban mozog a thai pilótához képest, aki képtelen közel kerülni hozzá. A legutóbbi időmérő edzésen Verstappen hozta a kötelezőt, és harmadik lett, addig Albon csak a hatodik időt rakta össze.

Pierre Gasly éppen hogy csak be tudott jutni a Q3-ba, aminek rettentő módon örült, mint azt a videóban is hallani. Kvjat már kevésbé, bár a 12. hely még soha érhet számára a szabad gumiválasztással. A tempó azonban a francia mellett szólt, még ha kisebb különbséggel is.

NAGY DOBÁSRA KÉSZÜLHET A HONDA

Ajánlott videó: