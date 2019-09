Futam közben tapsolt állva az F1-es közönség az elhunyt Hubert tiszteletére

Anthoine Hubert egy több mint szörnyű balesetben vesztette életét szombaton az F2-es futam elején Spában. A 22 esztendős franciának gyakorlatilag esélye sem volt a túlélésre, olyan súlyos sérüléseket szenvedett és már a pálya orvosi központjában kénytelen volt feladni a küzdelmet. A Renault F1 Team juniorja nagyon fiatalon ment el.

A hétvége ideje alatt több módon is megemlékeztek a versenyzőről, így természetesen vasárnap is, amikor az F1-es, az F2-es és az F3-as stáb egyszerre jelent meg a pályán, miközben Hubert családja is ott volt. A futam során is volt egy jelenet, ami a tisztelgésről szólt, amikor a közönség állva tapsolt hosszú másodperceken át.