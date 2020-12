Finn tűzoltók ajándékkal lepték meg Kimit a szabadedzésen történt tűzoltása apropóján! (videó)

Az év utolsó futamának, az Abu Dhabi Nagydíjnak a második szabadedzésén meleg pillanatokat élhetett át Kimi Räikkönen, ugyanis elkezdett égni a kocsija, neki pedig emiatt félre kellett állnia a pályán. Később a mezőny korelnöke annyit mondott erről, hogy szerinte egyáltalán nem volt félelmetes a helyzet.

Ezt pedig bizonyította is: miután kiszállt az autójából, ő maga fejezte be az Alfa Romeo C39 eloltását, ennek apropóján pedig a Helsinki Tűzoltók két ajándékkal is kedveskednek 2007 Forma-1-es világbajnokának.

Az Alfa Romeo Twitter-oldalán jelent meg az alábbi videó, amelyben a Helsinki Tűzoltók két ajándékot küldenek Räikkönennek:

„Hello Kimi! Itt Helsinkiben a Helsinki Tűzoltók is izgatottan nézték a TV-ben az Abu Dhabi Nagydíjat és annak a szabadedzését. Amikor az autód kigyulladt, példásan jártál el. Ezért szeretnénk adni neked egy új tűzoltó készüléket és egy eredeti Helsinki Tűzoltók-sisakot, hogy megvédjen téged a későbbi versenyeken. Boldog karácsonyt, és sok szerencsét 2021-re!”

