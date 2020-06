F3-as autóval tesztel Sainz és Norris, a McLaren csak figyel: videó

A McLaren egy sejtelmes silverstone-i képet osztott meg, amiből arra következtethettünk, hogy talán mégis lesz egy F1-es tesztjük az évadnyitó Osztrák Nagydíj előtt, mint például a Mercedesnek, a Renault-nak, vagy a Racing Pointnak.

Nos, valójában csak egy F3-as tesztről van szó, amiben a Carlin nyújt segítséget a két versenyzőnek. Carlos Sainz Jr. és Lando Norris biztonsági okokból is két különböző autót kaphatott, de mint azt korábban megtudtuk, a brit első ilyen tesztjénél mindenkit teszteltek, hogy tudják, senki sem fertőzött.

Sainz és Norris remekül szórakozhat odakint a nagyon vizes pályán. Akár még egy házi versenyt is csinálhatnak, mert most ez is belefér.

