F1-es lehetőséget kapott az Alpine-tól Piastri

Erről maga a pilóta tett közzé pár képet Twitter-oldalán és mint írta, meleg és szeles az időjárás a Közel-Keleten, de folyamatosan tanul az Alpine egyik régebbi konstrukciójával.

Oscar Piastri jelenleg a francia istálló tartalék- és tesztpilótája, de egyre többször merül fel annak lehetősége, hogy a következő idénytől már a csapat főállású versenyzője lehet.

Ennek elsősorban Fernando Alonso az akadálya, akinek ugyan lejár a kontraktusa a 2022-es szezon végén, de minden jel arra mutat, hogy meghosszabbítják a csapattal az együttműködést, erről Silverstone-ban kezdenek el tárgyalni.

Piastri akár Ocon helyére is pályázhatna, de a francia versenyző 2024-ig szerződéssel rendelkezik, így annak a lehetősége is felmerült, hogy az Alpine elcseréli az ausztrált, aki egy másik alakulatnál mutatkozhatna be az F1-ben, azzal a feltétellel, hogy később visszatér a franciákhoz.

