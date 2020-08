Ez már Sainz-nak is sok(k) volt: „Oh, Istenem!” - videóval

A Brit Nagydíj felemásan sikerült a McLaren számára, és sok pontot veszítettek. Lando Norris ugyan ötödik lett Daniel Ricciardo mögött, Carlos Sainz Jr. egy defekt miatt nagyon nehéz helyzetbe került, és nullázott.

Sainz számára remekül is alakulhatott volna a futam Silverstone-ban. Volt egy pont, amikor akár neki is hajthatott volna Romain Grosjean autójának. Nem volt ettől messze, és a spanyol panaszkodott is a franciára.

Sainz hirtelen nem is akarta elhinni, hogy Grosjean mit csinál. Szerencsére elmaradt az ütközés, de nagyon közel voltak ahhoz, hogy a két autó összeérjen egymással. Az onboard videóból jól látni mindezt.

