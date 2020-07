EXTRA: izgalmas F1-es onboardok az első körről a Stájer Nagydíjról

Volt mit néznünk a második osztrák futamon, még akkor is, ha az izgalmak nem voltak olyan lüktetőek és meglepőek, mint egy héttel ezelőtt. Ez azonban így sem vett el sokat az élményből és ismét egy száraz nagydíjat láthattunk.

Lewis Hamilton meglehetősen simán nyert, elsősorban annak köszönhetően, hogy Valtteri Bottas a másik Mercedesszel csak hátrébbről indult, másrészt a Red Bull nem volt elég gyors, és még meg is sérült az RB16.

Az első körben is voltak események, voltak, akik össze is értek egymással. A leglátványosabb manővert Charles Leclerc mutatta be, aki olyannyira elnézte a féktávot, hogy nekiesett a saját csapattársának.

Ritka egy jelent volt, ahogy a Ferrari felpattant a másik Ferrari hátuljára, amivel azonnal leszakította a hátsó szárnyat. Nem sokkal később Sebastian Vettel és a monacói is feladta, akik nagyon csalódottak voltak, de így sem volt reális esélyük a jobb eredményekre.

Mi történik a Ferrarinál?

