Először a Ferrari szerelésében Sainz! (kép)

A csapat pedig ennek kapcsán közzé is tette az első fotót, melyen Sainz már a Ferrari normál ruhájában látható. Mivel Olaszországban sincsen túlságosan meleg, így természetesen rajta is kabát van, de az már a hivatalos ferraris.

A spanyol versenyző pedig ma már valóban a lovak közé csaphat, hiszen kedden ugyan még Charles Leclerc körözhetett, szerdán már Sainz vetheti bele magát a munkába újdonsült alakulatával, ez pedig fontos kiindulópont lesz számára.

Neki persze azért a belerázódás mellett több dolga lesz majd, hiszen meg kell ismerkednie a munkafolyamatokkal, valamint a Ferrari autójával is, még akkor is, ha az csak egy 2018-as darab. Ő ráadásul másfél napot kap, hiszen még csütörtök délelőtt is körözhet majd.

Ami pedig az ide autót, vagyis a SF21-et illeti, azt minden bizonnyal először majd a bahreini téli teszteken próbálhatják ki a versenyzők, hacsak nem dönt úgy a maranellói istálló, hogy egy rövid filmes nap keretében szeretnék bejáratni a 2021-re szánt négykerekűt.

