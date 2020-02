Ellepte a hó a legendás belga F1-es pályát: képek

Mindig érdekes megnézni azokat a helyszíneket, amik a téli időszakban a hó miatt gyakorlatilag teljesen átalakulnak. Ez természetesen a Hungaroringre is igaz, de sajnálatos módon évek óta kevés hó esik Magyarországon.

A belgáknál más a helyzet, és Spa-Francorchamps jelenleg inkább hasonlít egy sípályájára mint egy versenykomplexumra. Az alábbi képek több mint beszédesek, és valljuk be, szívesen lennénk most ott. Az Eau-Rouge-ban még szánkózni is lehetne...

