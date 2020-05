Elkészült Grosjean saját otthoni szimulátora: penge gép lett

Hétfőn számoltunk be arról, hogy Romain Grosjean is beadta a derekát, és egy saját szimulátort épít, köszönhetően a Sim-Lab professzionális technikájának, amit bárki elfogadna, még a világbajnokok közül is.

Ez pedig egyet jelenthet azzal, hogy a Haas F1 Team versenyzője is ott lehet a nevezők között a következő virtuális nagydíjon. Eddig két futamot rendeztek meg, így a francia még időben csatlakozhat, de egyelőre semmi sem hivatalos.

