Egyszerű, de különleges sisakdizájnt választott 2023-ra Norris

Lando Norris vasárnap a McLaren hivatalos közösségi médiaoldalain bemutatta új sisakját a 2023-as szezonra. A dizájn a sárga alapszínnel nagyon hasonlít az eddig használtakra, még a logója és a mintázat is ugyanolyan a két oldalon.

Azonban vannak rajta fekete vonalak, ahol a versenyző úgy döntött, nem fogja lefestetni a karbont. Ez elsősorban a súlycsökkentést szolgálhatja, miután tavaly számos csapat kapta azon magát, hogy a 798 kg-os korlát fölé kerültek.

A Forma-1-ben a bukósisakok általában 1,25 kg-ot nyomnak, mióta az FIA 2019-ben új és biztonságosabb modelleket vezetett be. Ezeknek többek között azt is ki kellett bírnia, hogy egy tíz kilós súlyt rájuk dobtak ötméteres magasságból. A tesztek közé tartozott az is, hogy egy légpuskával egy 1,2 kg-os lövedéket lőttek ki a plexire.

Kapcsolódó hír, hogy 2023-tól minden versenyző számára elérhető lesz sisakkamera, ezek ugyanis korábban csak azok esetében voltak jelen, akik Bell Helmets bukósisakokat használtak.