Egyre több Forma-1-es versenyző áll be a #BlackLivesMatter mozgalom mögé

Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája rakott ki nemrégiben egy Instagram Storyt George Floyd esetéről, a rendőrségi brutalitás miatt rengetegen tüntetnek, és számos híresség állt be a #BlackLivesMatter mozgalom mögé.

Tegnap este pedig arról írt Hamilton, hogy a Forma-1 csendben van ezzel az esettel kapcsolatosan, amelyről bővebben erre a linkre kattintva lehet olvasni.

Azóta pedig több pilóta is kiállt az ügy mellett a közösségi oldalain, közéjük tartozott Charles Leclerc, Daniel Ricciardo és Lando Norris is – a teljesség igénye nélkül -, most pedig Carlos Sainz Jr. és George Russell csatlakozott a sorba.

„Azok a problémák, amelyekkel mostanában szembenézünk 2020-ban, elgondolkodtatnak azzal kapcsolatosan, hogy visszamentünk-e az időben a felmenőink szenvedései és könnyei ellenére. Őrültség, hogy mi történik most, mindannyiunknak ugyanolyan a vérünk…”

„Tekintettel a környezetünkre, mi egy globális sport vagyunk, dolgozókkal és szurkolókkal a világ minden részéről, akiknek különböző a hátterük, a vallásuk, a bőrszínük és a körülményeik. Nagy harmóniában, együtt dolgozunk azon, hogy világszerte mindenkit szórakoztassunk, és a sportszerűség és az egység üzenetét továbbítsuk.”

„Abszolút elítélem a rasszizmus és az igazságtalanságok minden formáját. A diverzitás visz minket előrébb, amit mi is fel is használunk. Remélem, egy nap mindenki így fog tenni.” – írta Sainz.

Russell pedig ezt írta: „Mindannyiunknak megvan a hangunk ahhoz, hogy kiálljunk azért, ami helyes – én pedig eddig nem tudtam, hogyan használjam a hangom ebben a helyzetben. Hogy Charles Leclerc szavait visszhangozzam, nem tartottam ideillőnek, hogy megosszam a gondolataimat nyilvánosan ezekről az atrocitásokról.”

„Továbbra is szenvedek azzal, hogy megértsem, amit a hírekben és a közösségi médiában látok – és őszintén, továbbra sem találom azokat a szavakat, amelyek kifejezik, hogy most hogyan érzek emiatt. De végül is, nem számít, mennyire kényelmetlen erről beszélni, a csend semmit sem ér el.”

„Itt az ideje, hogy mindannyian kiálljunk és eltávolítsuk a rasszizmust a társadalomból. Használd a hangod, és terjeszd ennek a tudatosságát, amennyire csak tudod. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy véget vessünk az igazságtalanságnak.”

