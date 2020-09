Egy meglepő statisztika: Leclerc-nek 12 kör is elég volt, Albonnak 49 sem…

Egyelőre 7 futam telt el a Forma-1 2020-as szezonjából, ez alatt a 7 futam alatt pedig öt pilóta tudott a dobogóra állni: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Charles Leclerc és Lando Norris, a leggyakrabban pedig Hamiltont, Verstappent és Bottast láttuk a pódium valamelyik fokán.

Ennek kapcsán a The Race főszerkesztője, Glenn Freeman összegyűjtötte, hogy a fent említett hármason kívül ki hány kört teljesített idén a top-3-ban, amiben találunk pár érdekességet. Ilyen tekintetben Alex Albon és Lance Stroll áll az élen, viszont nekik 49, illetve 31 kör sem volt elég ahhoz, hogy a top-3-ban is fejezzék be a futamot.

Ehhez képest Charles Leclerc-t és Lando Norrist „a hatékonyság bajnokának” lehetne nevezni, hiszen Leclerc 12 kört töltött a top-3-ban, de így is két dobogós hellyel rendelkezik 2020-ban, Norris pedig összesen két körön keresztül volt ott az első három között.

Elöl szerepel még Sergio Perez és a Magyar Nagydíjon alternatív stratégiára voksoló Kevin Magnussen, mellettük pedig Sainz, Hülkenberg és Ricciardo volt rövid időn keresztül a top-3-ban.

Ferrari: Monzában segíthet a partimód betiltása…

Először láthattuk trailerben Michael Schumacher legendás Forma-1-es autóit, amelyek a Deluxe Schumacher Editionben fognak szerepelni az F1 2020-ban – így fest tehát a játékban a Jordan 191, a Benetton B194 és B195, illetve a Ferrari F1-2000!