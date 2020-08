Egy ilyen Audit nagyon szívesen látnánk az F1-ben! (kép)

Nemrég jelentették be, hogy mind a 10 jelenlegi csapat aláírta a Forma-1 új Concorde-egyezményét, ami azt jelenti, hogy minden istálló legalább 2025-ig elkötelezte magát a Forma-1 iránt, tehát rövid távon vélhetően nem kell tartanunk attól, hogy 20 alá csökken az autók száma a formulaautózás királykategóriájában.

Azonban sokan szívesen látnának új csapatokat is az F1-ben, köztük új autógyárak megérkezését is. És bár nem tűnik valószínűnek, hogy az Audi belépjen a Forma-1-be, egy kiváló designer, Sean Bull mégis eljátszott a gondolattal, hogy milyen festéssel szállhatnának be 2022-ben, a jelentős technikai szabályváltoztatások érkezésekor.

Még több F1 hír: A Ferrari véleménye a 2021-es változásokról

A festés meglehetősen látványos lett: az alapszín a matt fekete, kisebb színes részekkel. A kocsi elejére pedig az idén ülés nélkül maradó, azonban a Racing Pointnál beugróként két nagydíjhétvégét teljesítő Nico Hülkenberg rajtszáma, a 27-es látható.

A festésről készült képek alább tekinthetők meg.

Ezért is írhatta alá korán a Ferrari a Concorde-egyezményt…

A Forma-1 új hivatalos játékának legnagyobb újítása a „My Team” mód lesz, amin belül lehetőségünk adódik egy 11. F1-es csapat irányítására, melyet szinte a végtelenségig a saját arcunkra szabhatunk.