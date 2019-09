Egészen közelről Albon nagyon látványos red bullos sisakja

Alexander Albon ( Alex Albon ) csak idén mutatkozhatott be a Forma-1-ben, és már a Red Bull-Honda pilótája. Újoncként soha ezelőtt nem kapott ilyen lehetőséget a csapatnál, bár hozzá kell tennünk, ehhez Pierre Gasly nagyon gyenge teljesítménye is kellett, valamint állítólag Fernando Alonso nemet mondott az ajánlatra.

Albon maga is elmondta, „őrület” ami vele történik az elmúlt hónapokban, és mindent megtesz azért, hogy jól szerepeljen. A léc nem túl magas, de annyi bizonyos, hogy papíron még nehezebb dolga lesz, mivel sokkal kevesebb tapasztalattal rendelkezik, mint az elődje, valamint az idény közepén ugrik be, melynek alkalmából egy új sisakot is csináltatott az alább található festéssel.