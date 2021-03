Édesapja előtt tiszteleg Mick Schumacher az új sisakfestésével! (képek)

Nem kell már sokat várni az első 2021-es Forma-1-es futamra, hiszen 8 nap múlva kerül megrendezésre a Bahreini Nagydíj, amelyen már komolyabb ízelítőt is kaphatunk abból, hogy hogyan fog festeni idén az erősorrend.

Több szakértő is készített elemzést a tesztek alapján valószínűsített erősorrendből – többek között Wéber Gábor is -, abban pedig a legtöbben egyetértettek, hogy vélhetően a két újonccal felálló Haas autója lesz a mezőny leglassabbja, hiszen csak a szükséges változtatásokat végeztek el 2020-hoz képest, így ez egy tanulóév lehet Mick Schumacher és Nyikita Mazepin számára.

Most pedig stúdiófotókon is közzétette a Haas Schumacher sisakfestését, amely az alábbi képeken tekinthető meg. Az F2-es festéséhez képest természetesen változás, hogy más szponzorok szerepelnek rajta, emellett több lett benne a fekete. A sisak hátulján egy sárkány is található, és bal alul a "Keep Fighting Foundation" felirat is megtalálható, ezzel a hétszeres világbajnok édesapja, Michael Schumacher előtt tiszteleg.

Mick Schumacher, Haas F1's helmet for 2021 season 1 / 3 Fotót készítette: Haas F1 Team Mick Schumacher, Haas F1's helmet for 2021 season 2 / 3 Fotót készítette: Haas F1 Team Mick Schumacher, Haas F1's helmet for 2021 season 3 / 3 Fotót készítette: Haas F1 Team

Az is kiderült, hogy a sisak alapján is könnyen megkülönböztethető lesz a két Haas-pilóta, hiszen Mazepin egy narancssárga-fekete festés mellett tette le a voksát, amely az alábbi Twitter-bejegyzésben tekinthető meg.

