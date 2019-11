Ebben sisakban versenyez Hamilton Brazíliában (hivatalos képek)

Lewis Hamilton már hatszoros világbajnokként érkezett meg a Brazil Nagydíj helyszínére, Sao Paulóba. A brit új, különleges sisakfestéssel készült erre a helyszínre, és rá került a brazil zászló.

Hamilton a brazil nagydíjhétvége csütörtöki napján arról beszélt, mennyire nem ért egyet a Forma-1 sisakfestésekre vonatkozó szabályával.

További híreink: Két év börtön is járhat Németországban a halálos balesetek fotózásáért

„Nem igazán értettem, hogy mi volt az oka, hogy ezen a szabályon változtattak, de remélhetőleg a versenyzők szakszervezetével, a GPDA-val az FIA-nél el tudjuk érni, hogy eltöröljék ezt. A Halo miatt amúgy sem látni semmit, de szerintem ez fontos, mindig is mondtam, mindenkinek, mindenhol hagyni kellene, hogy kifejezze az egyéniségét, és például nekem ez egy mód erre.”

„Folyton, mindenki össze-vissza cseréli a sisakjait, és én most, ahogy minden brazil hétvégén, egy Ayrtonra emlékező mintát hoztam. Egyfajta tisztelgés ez előtte, mivel most nincs egy brazil pilóta se köztünk, és tudom, mennyire hiányzik a braziloknak Senna, és szerintem ez nagyon király, nem, mintha sokan látnák majd, de akkor is, jó dolog ez, hogy idén is hozhattam, mert ő az az ember, aki miatt versenyezni kezdtem.”