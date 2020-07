Bottas új sisakfestése az összefogás jegyében

A Mercedesnél designt váltottak a rasszizmus és a megkülönböztetés elleni harc részeként. A csapat egy fekete F1-es autóval folytatja tovább, és ugyanezt a színt kapta meg Lewis Hamilton és VValtteri Bottas szerelése is.

A Mercedes finn pilótájának sisakja sem maradt érintetlen, mint azt a képen is láthatjuk. Hamilton egyelőre nem mutatta be az új designt, de az is minden bizonnyal legalább ennyire hangsúlyos lesz. Hamarosan pedig kezdődhetnek a szabadedzések a Red Bull Ringen.

