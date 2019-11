Bottas, ahogy megkéri a Mercedest, ne kommunikáljanak vele (videó)

Valtteri Bottas a legjobb F1-es szezonját fogja zárni idén, de ez sem elegendő arra, hogy a második helynél előrébb lépjen, noha esélye bőven lehetett volna arra, hogy megnehezítse Lewis Hamilton dolgát, aki immáron hatszoros világbajnoknak mondatja magát, és hamarosan minden idők legeredményesebb versenyzője lehet.

A Mercedes finn pilótájának már csak a szépítés maradt, aki Japán után Amerikában újra nyerni tudott. Bottas az időmérő edzést követően a futamot is behúzta, de ezért meg is kellett küzdenie, mivel Hamilton nem adta könnyen az első helyet. Számára a gyengébb időmérős teljesítmény jelentette a nagy hátrányt.

Bottas és a mérnöke természetesen végig kapcsolatban voltak egymással, de volt egy pont, amikor a versenyző megkérte a szakembert, hogy most fejezzék be a beszélgetést. Miután megvolt az előzés, Valtteri azt mondta, most már beszélhetnek hozzá, ha úgy gondolják. A mérnök válasza erre csak az volt, hogy „Szótlan vagyok.”