Binottónak elromlott a kocsija, egy szurkoló ki is használta az alkalmat (videóval)

Nemrég egy elég érdekes videó ütötte fel a fejét a közösségi- és videómegosztó oldalakon, melyen a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto látható, aki az út szélén áll a látszólag lerobbant autója mellett.

Azt nem tudni pontosan, hogy mikori ez a felvétel, és hogy mi történt Binotto autójával. A videót készítő személy viszont tudta, hogy ki áll az út szélén, ezért hamar rá is kiabált a csapatvezetőre, és elég viccesen még számon is kérte őt a Ferrari gyenge teljesítménye miatt.

Még több F1 hír: És akkor Vettel félig részegen egy elefántot látott az út közepén (videó)

Az elhangzottak valahogy így szólnak: „Ezt nem hiszem el, Binotto balesetezett” – mondta a férfi. Az mondjuk nem egyértelmű, hogy tényleg ez történt-e, hiszen látszólag nem volt sérülés Binotto „céges” Alfa Romeo Stelvióján.

A szurkoló viszont a vörösök főnökét is megszólította, és lényegében számon is kérte tőle a Ferrari gyenge teljesítményét. „Binotto! Mi van a Ferrarival?! Mit fogunk kezdeni vele?” Binotto erre széttárta a karját, hogy „ez van”. A végén azért még jött egy kis bíztatás is a férfitől. „Gyerünk, gyerünk!” – mondta.

Nem mindennapi jelenet, az biztos. Már csak idő kérdése, és Binottónak emiatt is magyarázkodnia kell majd az olasz sajtó előtt, ha így haladunk. A leállásért ugyanakkor most legalább nem a Ferrarit kell okolni.

A videót ide kattintva lehet megtekinteni.

Ajánlott videó: