Bemutatták Räikkönen és Giovinazzi 2021-es autóját, az Alfa Romeo C41-et! (videó)

Az Alfa Romeo változatlan párossal vág neki a 2021-es idénynek, vagyis a harmadik közös szezonját kezdheti majd meg a Kimi Räikkönen-Antonio Giovinazzi páros, akik 2020-ban 4-4 pontot gyűjtöttek. A svájci-olasz istálló magyar idő szerint hétfő 12 órára ütemezte az autóbemutatóját, amelyben lerántották a leplet a C41-ről.

Az elnevezésnek érdekes története van: bár a 2020-as kocsijuk a C39-es kódjelet kapta, azonban a 2022-re készülő autót hamarabb kezdték el fejleszteni a 2021-esnél, hiszen a koronavírus-járvány kitörése előtt az volt a terv, hogy már 2021-ben érkeznek a forradalmi technikai szabálymódosítások, de ezeket 2022-re halasztották.

Emiatt kapta tehát a C41-es kódjelet a C40-es helyett az istálló idei versenygépe. A bemutatón a két állandó pilóta mellett pedig ott volt természetesen Robert Kubica is, aki továbbra is a tartalék- és tesztpilótai szerepkört tölti be.

Lent megtekinthető az Alfa Romeo idei autója, a kérdés pedig adott: a 2021-es vagy a 2020-as autójuk nyerte el jobban a tetszéseteket?

