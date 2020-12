Az F2 másik japán pilótája is lehetőséget kap az AlphaTauritól!

A 21 éves Szato 2020-ban teljesítette az első teljes F2-es szezonját a Tridenttel, miután 2019-ben 6 futamot teljesített a Camposszal, és abban az évben megnyerte az Euroformula Open bajnokságot is.

A japán pilóta egyetlen egy pontot szerzett a 24 versenyes szezon során, 8. lett a mugellói sprintversenyen, de Spában is a pontszerző helyekről lökték ki a sprintversenyen. Szato mellett az AlphaTauri 2021-es ülésének legfőbb várományosa, Juki Cunoda vezetheti majd a csapat másik autóját a keddi teszten.

„Nagyon boldog vagyok, hogy megkapom ezt a lehetőséget az AlphaTauritól. Maximalizálni akarjuk a körök számát, és a lehető legtöbbet akarok tanulni, akármit is hozzon majd a jövő. Minden pilótának az az álma, hogy Forma-1-es autót vezethessen, én pedig biztosan élvezni fogom a pillanatot” – nyilatkozta a bejelentés kapcsán Szato.

Franz Tost is üdvözölte Szatót, és hozzátette, reméli, valami hasznos tudással tér majd vissza az F2-be. Szato most is az F2 szezon utáni tesztnapján vesz részt még Bahreinben, onnan fog Abu-Dhabiba utazni az F1-es tesztjére.

