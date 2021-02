Az Aston Martin cáfolta a Vettel autóeladásaival kapcsolatos pletykákat

Több, egymástól független beszámoló szerint Sebastian Vettel 8 autóját is eladja: 5 Ferrarit, 2 Mercedest és 1 BMW-t. Ezek között egy 2016-os LaFerrari is volt, a beszámolókat pedig megerősítette Vettel PR-menedzsere, Britta Roeske is.

Maga a négyszeres világbajnok viszont nem kívánt reagálni a hírekre, eközben pedig olyan pletykák kaptak szárnyra, melyek szerint az Aston Martin áll a kocsik eladása mögött, vagyis a brit istálló azt akarja, hogy a versenyzőjük csak brit autómárkákat használjon a jövőben.

További híreink: Ricciardo őszintén beszélt az érzéseiről a forgatási napot követően

Azonban ezeket a pletykákat cáfolta az Aston Martin, erről pedig a német Auto Motor und Sport számolt be:

„Nem vagyunk tudatában annak, hogy Sebastian milyen tervekkel rendelkezik az autógyűjteményét illetően, és mi semmilyen kéréssel nem fordultunk hozzá ebben az ügyben” – reagált az Aston Martin.

A brit istálló kedden jelentette be, hogy az új autójukat március 3-án fogják leleplezni egy virtuális esemény keretében, tehát pontosan két hét múlva láthatjuk majd először Sebastian Vettel és Lance Stroll 2021-es járgányát. A lenti galériában pedig megtekinthetitek Vettel eladásra kínált verdáit.

5 ok, amiért a tesztelés más lesz Bahreinben…

1996 Ferrari F50 of Sebastian Vettel 1 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 1996 Ferrari F50 of Sebastian Vettel 2 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 1996 Ferrari F50 of Sebastian Vettel 3 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 2002 BMW Z8 Roadster of Sebastian Vettel 4 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 2002 BMW Z8 Roadster of Sebastian Vettel 5 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 2002 BMW Z8 Roadster of Sebastian Vettel 6 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 2009 Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series of Sebastian Vettel 7 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 2009 Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series of Sebastian Vettel 8 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 2010 Mercedes-Benz SLS AMG of Sebastian Vettel 9 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 2015 Ferrari 458 Speciale of Sebastian Vettel 10 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 2015 Ferrari 458 Speciale of Sebastian Vettel 11 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 2015 Ferrari 458 Speciale of Sebastian Vettel 12 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 2016 Ferrari F12TDF of Sebastian Vettel 13 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 2016 Ferrari F12TDF of Sebastian Vettel 14 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 2016 Ferrari F12TDF of Sebastian Vettel 15 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 2016 Ferrari LaFerrari of Sebastian Vettel 16 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr. 2016 Ferrari LaFerrari of Sebastian Vettel 17 / 17 Fotót készítette: Tom Hartley Jnr.

Íme a MotoGP 2021-es szezonjának teljes mezőnye, a Motorsport Images kiváló fotóival illusztrálva!