Az AlphaTauri is videós kedvcsinálót készített első Forma-1-es autójáról

Az AlphaTauri lesz a Forma-1 2020-as szezonjának az egyetlen új neve, és bár a név tényleg új, a csapat maga nem az, hisz mögötte az eddig Toro Rosso néven ismert gárda folytatja munkáját.

Miközben egyre több istálló fedi fel új autóját, nekik is egyre közeledik a február 14-i bemutató napja, és ahogy mások is, így ők is elkezdték csepegtetni a teasereket az új modellhez.

Sokan azt választották, hogy a motor beindításával jelzik a rajongók felé, hogy az új darab feléledt, és harcra kész, ezúttal az AT-tól nem ilyet kapunk (ezen ők már túl vannak), hanem az autó 3D-s modelljét járhatjuk körbe pár másodperc alatt.

A tavalyról átmentett Daniil Kvyat-Pierre Gasly párossal felálló csapat autóján a mi részünkről az orrkúp meredek lejtésére leszünk nagyon kíváncsiak, azaz, hogy ez a végső változatban is megmarad-e majd.