Amikor Porsche „motor” hajtja a Haast a Német Nagydíjon

A Haas F1 Team idén ide-oda csapódik az elképzelt falaknak. Az amerikai csapatban és az autóban sokkal több van ennél. Jelen állás szerint nehéz elképzelni, hogy a Grosjean-Magnussen duó megmarad 2020-ra, és lehetséges, hogy a Brit Nagydíjon történtek jelentették az utolsó cseppet a pohárban. Günther Steiner csapatfőnök elmondta, a nyári szünet után ismertetni fogják a döntésüket, és a pletykák szerint Romain Grosjean lehet az, akinek mennie kell.

Kevin Magnussen stabilabb teljesítményt nyújt, és pénteken ehhez híven stabilan meg is állt a pályán egy szenzoros hiba miatt. A dán először kiszállt az autójából, majd miután kiderült, hogy a Haas vontatható, és nincs szükség annak felemelésére, visszapattant a gépbe, majd a Porsche elvontatta. Legalább ebben a formában „visszatért” a márka az F1-be... Haas-Porsche? Nem is hangzik rosszul!

The car of Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19, is towed back to the garages

Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images