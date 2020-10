Amiből sokkal többet várnánk a Forma-1-be: Késhegyre menő küzdelem Raikkönen és Sainz között (videó)

Kimi Raikkönen fantasztikusan versenyzett a Portugál Nagydíjon, ahol bár pontot nem szerzett, mégis több olyan megmozdulás fűződik a nevéhez, amelyek miatt nem csoda, hogy a klasszisok között tartjuk számon.

A finn pilóta például talán az utóbbi évek egyik legjobb rajtját mutatta be Portimaóban, a 16. helyről indulva jött fel a többiek hibáit is kihasználva, még Martin Brundle is elismerően fogalmazott az egyszeres világbajnok első köréről.

De később is szórakoztatta a Jégember némi akcióval a nézőket, ebben pedig a társa Carlos Sainz volt, aki a 10. helyért akarta megelőzni az Alfa Romeo pilótáját, de ahogy az alábbi videóból is látszik, a veteránnak is volt pár trükkje a tarsolyában:

