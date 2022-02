A vártnál sokkal kevesebbért kelt el Alonso 2004-es Renault-ja

A várakozások szerint az R24-07 akár 162 millió forintot is hozhatott volna a konyhára, de az árverésen „csak“ 91 millió forintot voltak hajlandóak fizetni érte. Ez talán annak is tudható be, hogy noha Fernando Alonso autójáról van szó, de vannak sokkal ikonikusabb autók is a kétszeres világbajnok pályafutásával kapcsolatban.

Az árverésre az RM Sotheby's párizsi aukciósházában került sor. A híres kék-sárga fényezésű, Mild Seven és Telefonica matricával ellátott autó mellé járt Alonso eredeti kormánya is, ami eléggé ritkaságszámba megy a régebbi F1-es autók eladásakor, ugyanis ezeket általában nem adják tovább a csapatok.

Ezzel az autóval Alonso a 2004-es Forma–1-es világbajnokság utolsó három fordulóján, Kínában, Japánban és Brazíliában versenyzett. A spanyol a negyedik, az ötödik és a negyedik helyen végzett ezeken a versenyeken. A bajnok az év végén Michael Schumacher lett, az ekkor még szárnyait bontogató Alonso pedig Barrichello és Button mögött a világbajnokság negyedik helyén végzett.

Egy 1996-os Ferrari F310-es Forma–1-es bemutatóautó is az eladásra kerülő tételek között volt, és a Renault-val ellentétben a vártnál jóval nagyobb összegért, mintegy 76 millió forintért került kalapács alá, miközben alig vártak többet 20 millió forintnál érte. Más klasszikus járművek is szerepeltek az árverésen, például egy Alfa Romeo 155 V6 DTM Ti, a legendás Busso-motorral.

